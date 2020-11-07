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Євродепутат виступив з ідеєю Карпатської коаліції для інтеграції України в ЄС

Субота, 7 листопада 2020, 17:32

Депутат Європарламенту, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити Карпатську коаліцію, яка поряд з Люблінським трикутником сприятиме інтеграції України в ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час форуму Re:Open Zakarpattia, який проходить 7-8 листопада під Ужгородом.

За словами Кубілюса, інтеграція України в ЄС повинна бути сильно підтримувана з середини ЄС.

Він відзначив досягнення глави МЗС Кулеби і його попередника Павла Клімкіна у цьому відношенні. Зокрема, він згадав про Люблінський трикутник, який, на думку євродепутата,  може відіграти важливу роль для просування в ЄС питань, які цікавлять Україну.

"Можна сформувати додаткову коаліцію, так звану Карпатську коаліцію, де Угорщина, Румунія, а також Польща могли б відігравати дуже важливу роль" - сказав Кубілюс, додавши, що це допомогло б повторно відкрити Закарпатську область для країн ЄС.

"Я розумію це так, що Закарпатська область має бути своєрідними воротами і вона в першу чергу має сприяти інтеграції  в ЄС, тому що Закарпатська область найбільше виграє від членства" - зазначив євродепутат.

Нагадаємо, 28 липня, Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника" - формату, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

Наступна зустріч глав МЗС "Люблінського трикутника" пройде восени в Україні.

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна


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