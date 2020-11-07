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Трамп наполягає на своїй перемозі "з великим відривом"

Субота, 7 листопада 2020, 17:28
Трамп наполягає на своїй перемозі з великим відривом

Чинний президент США Дональд Трамп наполягає, що виграв вибори, причому з великим відривом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я виграв ці вибори, з великим відривом" - написав він.

Як повідомлялося, кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден не поспішає заявляти про свою перемогу на виборах, попри те, що продовжує лідирувати у ключових штатах.

"У нас немає заяви про остаточну перемогу, але цифри кажуть, що вона близька. Ми виграємо цю гонку" - заявив Байден.

 Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.

Про наслідки перемоги Байдена для українсько-угорських відносин читайте у статті: Президент Джо Байден: шо змінюють для України результати виборів у США

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампвибориСШАБайден
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