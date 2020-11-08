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Погода в неділю порадує теплом

Неділя, 8 листопада 2020, 09:22
Погода в неділю порадує теплом
Фото: Ельдар Сарахман, УП

8 листопада в Україні буде хмарно, температура повітря коливатиметься від +9° до +11°С.

Джерело: Український гідрометцентр, пресслужба КМДА

Деталі: У неділю на всій території України помірно тепло, хмарно й без опадів. Вітер північно-західний, помірний, часом поривчатий.  

Вдень у західних областях температура повітря підніметься до 12-15° тепла.

У  південних областях повітря прогріється до 12-14 градусів. У решті регіонів стовпчик термометра не опускатиметься нижче +9.

 

У неділю у Києві повітря прогріється до +11°, буде хмарно з проясненнями, без опадів.

У першій половині дня 8 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг.

У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Українська правда
Теми: погода
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