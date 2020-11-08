На Харківщині другий день поспіль більше тисячі заражень Covid-19

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Харківській області – 1074.

Джерело: дані РНБО

Деталі: За темпами поширення коронавірусу другий день поспіль Харківщина стає "лідером" серед українських регіонів з кількістю заражень більше тисячі. 6 листопада в області виявили 1008 випадків Covid-19, 7 листопада – вже 1074.

Також минулої доби коронавірус забрав життя 10 жителів Харківщини.

Нагадаємо: Згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС з 9 листопада до "червоної" зони, окрім міста Харків та Богодухівського та Золочівського районів, увійшли міста Лозова, Первомайський і Чугуїв, та райони: Барвінківський, Валківський, Зачепилівський, Коломацький, Чугуївський та Шевченківський Харківської області.

За минулу добу, 7 листопада, в Україні зафіксовано 9 397 випадків Covid-19, хвороба забрала життя 138 заражених.