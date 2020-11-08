Перед матчем з "Шахтарем" на COVID захворіли ще кілька гравців "Динамо" - ЗМІ

Ще два футболісти "Динамо" заразилися коронавірусом і не зможуть грати в майбутньому матчі Favbet Ліги проти "Шахтаря".

Джерело: Sportarena

Деталі: Позитивні тести на COVID-19 отримали півзахисники Володимир Шепелєв і Богдан Лєднєв.

Раніше коронавірус діагностували у нападника Владислава Супряги. До цього COVID-19 був виявлений у дев'яти гравців Динамо (Георгія Бущана, Дениса Бойка, Віталія Миколенка, Олександра Караваєва, Георгія Цітаішвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунна, Тудора Белуце і Миколи Шапаренка), чотирьох представників персоналу клубу і помічника головного тренера команди Мірчі Луческу - Еміла Караса.

Раніше через спалах коронавірусної інфекції у київському клубі на матч з Барселоною в Лізі чемпіонів (1: 2) полетіли тільки 13 гравців першої команди.

Нагадаємо: Матч Динамо - Шахтар відбудеться 8 листопада. Початок - о 17:00. Незважаючи на те, що "Динамо" не зможе розраховувати відразу на 12 гравців, інформації про перенесення матчу немає.