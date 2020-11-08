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Королева Британії вперше з'явилася на публіці у захисній масці

Неділя, 8 листопада 2020, 12:47
Королева Британії вперше з'явилася на публіці у захисній масці

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше одягла маску на публіці під час відвідин могили Невідомого воїна, в день 100-річчя його похорону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Відвідування Вестмінстерського абатства було її першою публічною появою в Лондоні з березня.

 

Королівський помічник сказав, що служба в середу була "дуже особистої" для королеви, і вона залишила на могилі квіти.

Маска королеви була чорною з білими краями і, як вважають, була зроблена Анжелою Келлі, яка створює багато нарядів монарха. Однак Букінгемський палац поки не коментує цю інформацію.

Принц Вільям і принц Чарльз були серед членів королівської сім'ї, які в останні місяці носили маски на офіційних заходах.

У жовтні королева зазнала критики за те, що вона не закривала обличчя, коли вона разом з принцом Вільямом відвідала оборонну лабораторію Портон-Дауна, що визначила нервово-паралітичний агент "Новічок", який використали для отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії два роки тому.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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