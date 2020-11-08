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Прем'єр-ліга: "Шахтар" забив три "сухих" голи "Динамо"

Неділя, 8 листопада 2020, 18:03
Прем'єр-ліга: Шахтар забив три сухих голи Динамо

Донецький "Шахтар" у матчі 9 туру української Прем'єр-ліги розгромив київське "Динамо" з рахунком 3:0.

Поєдинок пройшов у неділю 8 листопада у Києві на НСК "Олімпійський".

Весь матч пройшов у невисокому темпі, але це не завадило гірникам забити три голи. У перші 30-ть хвилин гри моментів біля обох воріт майже не було. Можна згадати удар Жуніора Мораєса, що взяв Руслан Нещерет. У динамівців був лише удар у бік воріт від Сергія Сидорчука.

На 34-й хвилині після подачі з флангу у штрафний майданчик Нещерет помилився на виході, і Мораєс ударом головою цілить у порожні ворота – 1:0. У наступній атаці динамівці мали нагоду зрівняти рахунок, але Віталій Буяльский пробив прямо в руки Анатолія Трубіна.

На 45-й хвилині "Динамо" залишається в меншості. Сидорчук шипами в підкаті заїхав в ногу Віктору Корнієнко. Рефері Катерина Монзуль спочатку винесла покарання динамівцю у вигляді жовтої картки. Потім Монзуль у власній традиції передивилася повтор з ВАР і скасувала жовту, та показала Сидорчуку пряму червону картку.

 

У другому таймі в меншості у "Динамо" не було шансів у цій грі. Столична команда відбігала завершальні 45-ть хвилин без моментів біля воріт суперника, а "Шахтар" забив ще двічі. На 66-й хвилині Тарас Степаненко пробив з метрів 22-х, і м`яч зрикошетив від п`яти Маркоса Антоніо і залетів у кут воріт – 2:0.

На 73-й хвилині Алан Патрік також ударом із середньої відстані пробиває Нещерета – 3:0. Після цієї перемоги "Шахтар" скоротив відставання від "Динамо" до мінімуму, займаючи другу сходинку в турнірній таблиці.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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