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Окупанти вели вогонь із гранатомета біля Водяного – ООС

Понеділок, 9 листопада 2020, 06:22
Окупанти вели вогонь із гранатомета біля Водяного – ООС

8 листопада збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, біля Водяного ворог відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували", – йдеться у повідомленні. 

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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