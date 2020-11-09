Окупанти вели вогонь із гранатомета біля Водяного – ООС

8 листопада збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, біля Водяного ворог відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували", – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.