Путін збільшив кількість віцепрем'єрів і звільнив 3 міністрів

Президент Росії Володимир Путін збільшив кількість віце-прем'єрів до 10, а також звільнив трьох міністрів і повноважного представника на Уралі.

Джерело: відповідні документи на сайті Кремля, ТАСС

Деталі: Путін збільшив з 9 до 10 кількість заступників прем'єр-міністра (серед іншого у прем’єра будуть перший заступник, заступник – повноважний представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі і заступник – керівник апарату уряду Росії).

Іншими указами Путін звільнив Миколу Цуканова з посади повноважного представника президента в Уральському федеральному окрузі, Євгенія Дітріха з посади міністра транспорту, Дмитра Кобилкіна з посади голови Мінприроди та Володимира Якушева з посади міністра будівництва і житлово-комунального господарства РФ.

Якушева призначили на посаду повпреда президента в Уральському федеральному окрузі.

Як повідомляє ТАСС, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін вніс до Держдуми кандидатуру Олександра Новака, який раніше очолював Міненерго Росії, для призначення на посаду віцепрем'єра РФ.

Прем'єр РФ також вніс до нижньої палати парламенту кілька кандидатур на посади членів Кабміну: