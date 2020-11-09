Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україну йдуть нічні морози

Понеділок, 9 листопада 2020, 12:12
Фото ТСН

У найближчі дні в Україні буде ще тепло і сухо, але з середини тижня на Заході та Сході очікуються нічні заморозки.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "До кінця тижня антициклон зумовить погоду без опадів. У більшості наших областей буде сухо, хіба що якась мряка з туману не втримається, а серпанки з туманами погіршуватимуть видимість і по-своєму зволожуватимуть повітря і прикриватимуть від нас сонце. Температура повітря потихеньку сповзає вниз".

Деталі: У вівторок вдень +8+13 градусів, надалі впродовж тижня холоднішатиме до нічних морозів та денних +3+7 градусів. 

У Києві 10 листопада без дощу, з періодичними туманами, вночі +2+4 градуси, а вдень близько +8. Надалі в Києві температура повітря поступово знижуватиметься. 

 

11 листопада в Україні хмарно з проясненням, без опадів, вночі на Заході та Півночі +1+3, вдень до +5+7, на Сході, у Волинській, Рівненській, Тернопільській областях очікуються нічні заморозки до -1 градуса, вдень до +6+8. На півдні країни вночі до +2, вдень до +10.

У Києві в середу без опадів, вночі +1+3, вдень до +7. 

 

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Локдаун вихідного дня: кафе - лише "з собою", розваги - під забороною

мапаВ Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема

Коронавірус в Україні: у неділю підтвердили 8 687 діагнозів

Головні новини неділі і ночі: наступ в Карабаху, протести у Білорусі

Україна знову 10-та у світі за кількістю хворих на COVID-19 за добу

оновленоУ Білорусі за день затримали більше 1000 осіб

Усі новини...
погода
В Україні щодня ставатиме все холодніше, аж до морозів
Погода в неділю порадує теплом
В Україну йдуть холоди
Останні новини
13:38
Біля Криму схопили українця, який допомагав росіянам переслідувати фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"
13:31
Угорщина планує закрити ресторани, комендантську годину з 20:00
13:29
Верховний суд не застосував "антиколомойський" закон у справі проти Приватбанку
13:27
Зеленський радіє, що вчить правильну українську, а не як в Азарова
13:23
фотоСБУ впіймала хакерів, які вкрали відповіді на екзаменаційні білети
13:21
фото Шмигаль розповів, як зарядився енергією на радіодиктанті
13:21
Партія Порошенка вимагає від Зеленського припинити фальсифікації 
13:15
Найбільше слів на літеру "П": 10 цікавих фактів про українську мову
13:12
"Слуги" зібралися оскаржити результати виборів до міськради Львова  
13:00
відеоТихановська звернулася до режиму Лукашенка: Будете відповідати за терор
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!