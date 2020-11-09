В Україну йдуть нічні морози

У найближчі дні в Україні буде ще тепло і сухо, але з середини тижня на Заході та Сході очікуються нічні заморозки.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "До кінця тижня антициклон зумовить погоду без опадів. У більшості наших областей буде сухо, хіба що якась мряка з туману не втримається, а серпанки з туманами погіршуватимуть видимість і по-своєму зволожуватимуть повітря і прикриватимуть від нас сонце. Температура повітря потихеньку сповзає вниз".

Деталі: У вівторок вдень +8+13 градусів, надалі впродовж тижня холоднішатиме до нічних морозів та денних +3+7 градусів.

У Києві 10 листопада без дощу, з періодичними туманами, вночі +2+4 градуси, а вдень близько +8. Надалі в Києві температура повітря поступово знижуватиметься.

11 листопада в Україні хмарно з проясненням, без опадів, вночі на Заході та Півночі +1+3, вдень до +5+7, на Сході, у Волинській, Рівненській, Тернопільській областях очікуються нічні заморозки до -1 градуса, вдень до +6+8. На півдні країни вночі до +2, вдень до +10.

У Києві в середу без опадів, вночі +1+3, вдень до +7.