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У Чехії діагностували найменше випадків коронавірусу за 4 тижні

Понеділок, 9 листопада 2020, 11:51

У Чехії в неділю підтвердили найменшу кількість випадків коронавірусу за чотири тижні - 3608.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.

Видання відзначає, що у неділю показники поширення інфекції традиційно нижчі, тому що у вихідні тестують менше людей. 

Зараз у Чехії інфіковані майже 167 тисяч осіб, в основному з легким перебігом COVID-19. 

Загалом у Чехії, де проживає 10,7 мільйона людей, з початку епідемії 414 828 людей заразились коронавірусом. Кількість смертей, пов’язаних з вірусом, за добу зросла на 177 і сягнула 4858. 

За останні тижні в країні зафіксували один із найшвидших темпів зростання рівня зараження в Європі, включаючи рекордну щоденну кількість понад 15 000 випадків 4 листопада.

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, за останні тижні кількість смертей, пов'язаних з Covid-19, в Чехії була найвищою в Європі на душу населення.

Через пандемію у Чехії введено надзвичайний стан, який триватиме до 20 листопада. Уряд також запровадив комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи від 28 жовтня. 

Ще раніше закрили школи, ресторани, магазини, що не продають товари першої необхідності, та обмежили пересування. Прага оголосила, що цього року традиційні різдвяні ярмарки скасують.

Теми: Чехіякоронавірус
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