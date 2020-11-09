СБУ впіймала хакерів, які вкрали відповіді на екзаменаційні білети

Кіберфахівці Служби безпеки викрили хакерське угрупування, яке втручалось у роботу комп’ютерних програм та інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів Вінниччини.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оперативники встановили, що зловмисники змінювали офіційну інформацію навчальних закладів та отримували доступ до файлів, які містять, зокрема, відповіді на екзаменаційні білети. Цю інформацію потім продавали.

Для блокування роботи вишів під час складання іспитів вони також здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, sim-карти операторів стільникового зв’язку із доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші від оборудки.