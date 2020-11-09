У Польщі хочуть заборонити марші рівності

Польський Сейм може схвалити законопроєкт, який передбачає заборону маршів рівності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

Польський фонд "Життя і родина" разом з Громадянським комітетом законодавчої ініціативи #StopLGBT збирається передати Сейму підписи, зібрані під законопроєктом.

Головним пунктом законопроєкту є заборона на проведення маршів рівності.

"Незаконними, згідно з документом, повинні бути будь-які маніфестації, метою яких є поширення сумнівів щодо визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, пропаганда партнерських відносин, одностатевих шлюбів, усиновлення дітей парами однієї статі або іншої, ніж гетеросексуальної, статевої орієнтації", - йдеться в проєкті.

Також документ хоче заборонити пропагувати "стать як щось, незалежне від біологічних умов" і "правові рішення, спрямовані на привілеювання одностатевих відносин".

Ініціатива також передбачає захист релігійних символів.