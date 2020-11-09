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ЄС запровадить мита на продукцію США через суперечку з Airbus та Boeing

Понеділок, 9 листопада 2020, 14:02

Європейський Союз запровадить тарифи на американську продукцію у суперечці з виробниками літаків Airbus та Boeing.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Домбровскіс нагадав, що нещодавнє рішення Світової організації торгівлі дозволило ЄС вводити тарифи. "І це те, що ми робимо", - сказав він.

Домбровскіс у понеділок брав участь неформальному засіданні ради закордонних справ з питань торгівлі, основним питанням якого були торговельні відносини зі США.

Постанова, видана в середині жовтня Світовою організацією торгівлі, дозволяє ЄС щорічно вводити тарифи на імпорт США на суму близько $4 млрд (3,37 млрд євро).

Однак Домбровскіс зазначив що ЄС залишатиметься відкритим для переговорів, при цьому Єврокомісія виступає за те, щоб обидві сторони знизили тарифи на товари інших країн.

Рішення СОТ, відкладене пандемією COVID-19, слідувало за минулорічним рішенням цієї організації, що дозволило Вашингтону ввести тарифи на товари ЄС на суму 7,5 мільярда доларів у зв'язку з державною підтримкою Airbus, у якого є майданчики у Британії, Франції, Німеччини та Іспанії.

У сукупності ці дві справи являють собою найбільшу у світі корпоративну торговельну суперечку.

Теми: ЄССШАавіа
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