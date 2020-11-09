Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС запровадить мита на продукцію США через суперечку з Airbus та Boeing

Понеділок, 9 листопада 2020, 15:02

Європейський Союз запровадить тарифи на американську продукцію у суперечці з виробниками літаків Airbus та Boeing.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Домбровскіс нагадав, що нещодавнє рішення Світової організації торгівлі дозволило ЄС вводити тарифи. "І це те, що ми робимо", - сказав він.

Домбровскіс у понеділок брав участь неформальному засіданні ради закордонних справ з питань торгівлі, основним питанням якого були торговельні відносини зі США.

Постанова, видана в середині жовтня Світовою організацією торгівлі, дозволяє ЄС щорічно вводити тарифи на імпорт США на суму близько $4 млрд (3,37 млрд євро).

Однак Домбровскіс зазначив що ЄС залишатиметься відкритим для переговорів, при цьому Єврокомісія виступає за те, щоб обидві сторони знизили тарифи на товари інших країн.

Рішення СОТ, відкладене пандемією COVID-19, слідувало за минулорічним рішенням цієї організації, що дозволило Вашингтону ввести тарифи на товари ЄС на суму 7,5 мільярда доларів у зв'язку з державною підтримкою Airbus, у якого є майданчики у Британії, Франції, Німеччини та Іспанії.

У сукупності ці дві справи являють собою найбільшу у світі корпоративну торговельну суперечку.

Теми: ЄССШАавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Одна з вакцин від COVID-19 показує ефективність 90%

відеоТихановська звернулася до режиму Лукашенка: Будете відповідати за терор

На українських фермах перевірили норок на коронавірус

Локдаун вихідного дня: кафе - лише "з собою", розваги - під забороною

мапаВ Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема

Коронавірус в Україні: у неділю підтвердили 8 687 діагнозів

Усі новини...
ЄС
Представництво ЄС вітає з Днем української писемності і мови віршем Ліни Костенко
Перемога Байдена: ЄС та НАТО очікують поглиблення співпраці зі США
Світові лідери вітають Байдена з перемогою на виборах
Останні новини
15:02
ЄС запровадить мита на продукцію США через суперечку з Airbus та Boeing
14:58
мапаЧастину України накриє туман
14:57
У Польщі хочуть заборонити марші рівності
14:52
В Україні заборонили усі планові операції, лікарні лиш для хворих з COVID-19
14:48
48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України погіршується – опитування
14:26
Азербайджан заявив, що "звільнив від окупації" ще 23 села в Карабасі
14:26
Одна з вакцин від COVID-19 показує ефективність 90%
14:09
Різанина у Кривому Розі: у місті оголосили день жалоби
14:07
РНБО запустила навчання за програмою для "білих хакерів"
13:46
Меркель не згадала про Трампа, коментуючи результати виборів у США
Усі новини...