У Молдові змінили главу МЗС і ще чотирьох міністрів

В уряді Молдови змінилися п'ять міністрів з ініціативи прем'єр-міністра Іона Кіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Point.md.

Зміни торкнулися міністрів економіки, оборони та освіти, культури і досліджень, а також, а також віцепрем'єра з реінтеграції.

Рішення було прийнято після того, як Демократична партія Молдови прийняла рішення відкликати своїх представників з уряду відразу після інавгурації обраного президента.

Також змінився міністр закордонних справ і європейської інтеграції. Колишній глава відомства Олег Цуля був призначений послом Молдови в Угорщині і його місце зайняв Аурел Чокой.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся у неділю, 1 листопада. У ньому з результатом 36,2% перемогла Майя Санду. Ігор Додон отримав 32,6%.

Одним з вирішальних факторів на користь Майї Санду стала величезна явка на закордонних дільницях, де вона має традиційно високу підтримку, та низька явка у Молдові.

Детальніше про це читайте у статті: Подолати Додона: як діаспора та блокада Придністров'я змінили переможця виборів у Молдові.