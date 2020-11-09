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Коронавірус вразив мера Миколаєва

Понеділок, 9 листопада 2020, 17:34

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на COVID-19.

Джерело: його повідомлення у Facebook

Пряма мова: "Друзі, у мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію".

Деталі: Водночас він запевняє, що продовжить попрацювати дистанційно, адже у місті "в самому розпалі" запуск опалення. "Прошу всіх, у кого виникли проблеми з опалюванням – повідомляти мені у приватні повідомлення на публічну сторінку. Будемо оперативно вирішувати ці питання", - пише він.

Передісторія: Понеділок виявився багатий на виявлення коронавірусу у відомих осіб. Спочатку з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. А потім глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що теж підчепив цю заразу.

Українська правда
Теми: Миколаївкоронавірус
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