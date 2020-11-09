Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупаційна влада Криму заявила про відкриття "першої іноземної консульської установи"

Понеділок, 9 листопада 2020, 18:12

Окупаційна влада Криму анонсувала відкриття "першої іноземної консульської установи" - представництва Нікарагуа. 

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", цитуючи так званого віцепрем’єра Криму Георгія Мурадова, пише "Європейська правда".

За його словами, консульська установа Нікарагуа відкриється у Сімферополі і стане "першою консульською установою іноземної держави у російському Криму". Також повідомляється, що на церемонію відкриття прибула посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес. На сторінці посольства деталей про це не повідомляють. 

Ймовірно, йдеться про відкриття "почесного консульства", а не класичного консульства, оскільки при цьому згадується лише ім'я призначеного раніше почесного консула Нікарагуа в окупованому Криму Олега Белавенцева.

Почесний консул відрізняється від класичного консула - це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни.

Нагадаємо, раніше МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа через призначила почесного консула в окупованому Росією Криму. Ним став Олег Белавенцев, який у 2019 році був засуджений Святошинським районним судом Києва до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України як активний учасник анексії Криму.

У жовтні Кабмін запропонував РНБО через це запровадити секторальні санкції проти Нікарагуа. 

Теми: Кримдипломатичні відносиниокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: