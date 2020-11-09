Трамп призначив нового міністра оборони США

Президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення Марка Еспера з посади міністра оборони і призначення нового глави відомства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Я радий повідомити, що Крістофер Міллер, шановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, починаючи негайно", - написав Трамп, подякувавши Есперу за службу.

Низка американських ЗМІ минулого тижня повідомили, що Еспер вже підготував заяву про відставку.

Раніше видання Politico повідомляло, що Трамп найближчим часом планує діяти так, ніби він розпочинає свій другий термін достроково, навіть без оголошення його переможцем виборів.

Він може звільнити кількох членів кабінету міністрів і високопоставлених помічників, в тому числі директора ФБР Крістофера Рея і міністра оборони.

Трамп, який відмовився визнати свою поразку перед Джо Байденом, пообіцяв подати до суду найближчими днями. Трамп і його кампанія висунули звинувачення у великомасштабному шахрайстві на виборах в Пенсільванії та інших штатах, але поки не надали ніяких доказів.

7 листопада Трамп заявив, що виграв вибори президента Сполучених Штатів, набравши 71 млн законних голосів.

Нагадаємо, підрахунок голосів у США ще не завершений, однак, за попереднім результатом Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів.