Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня

МОЗ буде пропонувати Кабміну запровадити жорсткий карантин на вихідні, Зеленський заразився коронавірусом, — актуальні новини 9 листопада.

Про коронавірус у Зеленського

Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Про локдаун вихідного дня

МОЗ буде пропонувати Кабміну запровадити жорсткий карантин на вихідні, щоб у суботу й неділю працювали лише продуктові магазини, аптеки й ветеринарні аптеки, транспорт та автозаправки, аби "розірвати ланцюг" передачі COVID-19.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Водночас, з огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити "карантин вихідного дня", Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує цю ініціативу.

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