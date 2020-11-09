Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня

Понеділок, 9 листопада 2020, 20:30
Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня

МОЗ буде пропонувати Кабміну запровадити жорсткий карантин на вихідні, Зеленський заразився коронавірусом, — актуальні новини 9 листопада.

Про коронавірус у Зеленського

Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. 

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Про локдаун вихідного дня

МОЗ буде пропонувати Кабміну запровадити жорсткий карантин на вихідні, щоб у суботу й неділю працювали лише продуктові магазини, аптеки й ветеринарні аптеки, транспорт та автозаправки, аби "розірвати ланцюг" передачі COVID-19.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Водночас, з огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити "карантин вихідного дня", Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує цю ініціативу.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Вакцина проти COVID-19 не за горами, адже перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. 

З 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.

Секретар РНБО України Олексій Данілов не виключає, що Росія може розміщувати ядерну зброю в окупованому Криму, хоча підтверджень цього в української влади немає.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська попередила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його свиту, що всі вони понесуть відповідальність за терор, який влаштовують у країні.

Українська правда
Теми: Зеленськийкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Зеленський
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: