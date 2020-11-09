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До кінця тижня з'являться нічні морози

Понеділок, 9 листопада 2020, 21:33
До кінця тижня з'являться нічні морози

До кінця тижня в Україні прогнозують суху прохолодну погоду. 

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Українського гідрометцентру

Деталі: 10 листопада в Україні без опадів. У західній частині вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до 13°; у південній частині країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Синоптики також попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°. На Київщині також сухо, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

11-12 листопада в Україні без опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Одещині та Закарпатті 1-6° тепла; вдень 1-6° тепла, в західних, південних, 11 листопада і у центральних областях 4-9°.

У столиці та на Київщині 11-12 листопада сухо, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

13-14 листопада на всій території України очікується суха і прохолодна погода. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу (у східних та північно-східних областях 1-7° морозу), вдень 1-7° тепла; на крайньому півдні країни та Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві та області 13-14 листопада вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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