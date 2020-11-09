Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

До кінця тижня з'являться нічні морози

Понеділок, 9 листопада 2020, 22:33

До кінця тижня в Україні прогнозують суху прохолодну погоду. 

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Українського гідрометцентру

Деталі: 10 листопада в Україні без опадів. У західній частині вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до 13°; у південній частині країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Синоптики також попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°. На Київщині також сухо, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

11-12 листопада в Україні без опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Одещині та Закарпатті 1-6° тепла; вдень 1-6° тепла, в західних, південних, 11 листопада і у центральних областях 4-9°.

У столиці та на Київщині 11-12 листопада сухо, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

13-14 листопада на всій території України очікується суха і прохолодна погода. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу (у східних та північно-східних областях 1-7° морозу), вдень 1-7° тепла; на крайньому півдні країни та Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві та області 13-14 листопада вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня

фотоУ тещі путінського пропагандиста знайшли нерухомість на мільйони доларів

Зеленський заразився коронавірусом

Зеленський очікує, що "карантин вихідного дня" триватиме декілька тижнів

В Україні заборонили усі планові операції, лікарні лиш для хворих з COVID-19

Одна з вакцин від COVID-19 показує ефективність 90%

Усі новини...
погода
Частину України накриє туман
В Україну йдуть нічні морози
В Україні щодня ставатиме все холодніше, аж до морозів
Останні новини
22:33
До кінця тижня з'являться нічні морози
22:14
Міністр оборони отримав позитивний тест на коронавірус
22:00
Новини економіки: Hyperloop вперше перевіз людину, реакція ринків на вакцину
21:45
Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 10 мільйонів
21:30
Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня
21:21
фотоУ Польщі до 100-річчя Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою
21:13
Міністр екології роздратований купівлею Києвом 200 автобусів МАЗ
21:08
Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі
20:53
Курс гривні наближається до 28 за долар
20:51
Зніс 4 пішоходів на острівці безпеки: підозрюваний у ДТП може вийти під заставу 10,5 млн
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!