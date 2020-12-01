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Із ексрадника Трампа, засудженого через зв’язки із РФ, хочуть зняти обвинувачення

Вівторок, 1 грудня 2020, 06:56

Міністерство юстиції США звернулось до федерального суду з проханням закрити справу проти ексрадника президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який брехав про свої зв’язки із Росією.

Джерело: CNN

Деталі: Окрім того, американський мін’юст опублікував копію рішення Трампа про помилування. Останнє означає, що з Флінна знімаються всі звинувачення, пов’язані із Росією, розкриття інформації про лобіювання інтересів Туреччини у 2016 році. Зазначається, що помилування також виправдовує Флінна навіть після того, як визнав провину під присягою, а потім заперечив це. Такі дії трактують як неповагу до суду. 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Майкла Флінна, який раніше визнав себе винним у брехні агентам ФБР про розмови із російським послом.

Нагадаємо: 

  • У грудні 2017 року Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком перед інавгурацією Трампа.
  • У липні 2020 року Трамп помилував свого давнього соратника Роджера Стоуна, який також фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США.

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Теми: США


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