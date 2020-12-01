Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із ексрадника Трампа, засудженого через зв’язки із РФ, хочуть зняти обвинувачення

Вівторок, 1 грудня 2020, 05:56
Із ексрадника Трампа, засудженого через зв’язки із РФ, хочуть зняти обвинувачення

Міністерство юстиції США звернулось до федерального суду з проханням закрити справу проти ексрадника президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який брехав про свої зв’язки із Росією.

Джерело: CNN

Деталі: Окрім того, американський мін’юст опублікував копію рішення Трампа про помилування. Останнє означає, що з Флінна знімаються всі звинувачення, пов’язані із Росією, розкриття інформації про лобіювання інтересів Туреччини у 2016 році. Зазначається, що помилування також виправдовує Флінна навіть після того, як визнав провину під присягою, а потім заперечив це. Такі дії трактують як неповагу до суду. 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Майкла Флінна, який раніше визнав себе винним у брехні агентам ФБР про розмови із російським послом.

Нагадаємо: 

  • У грудні 2017 року Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком перед інавгурацією Трампа.
  • У липні 2020 року Трамп помилував свого давнього соратника Роджера Стоуна, який також фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США.

Читайте також: Перший вирок у США для радника Януковича: що чекає на Пола Манафорта

Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
США
Блінкен радить Пригожину хвилюватись за свою безпеку
У Сенаті США запропонували підтримати якнайшвидший вступ України в НАТО
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: