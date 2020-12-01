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Архітектори з Австрії будують театр в окупованому Севастополі, Україна готує санкції

Вівторок, 1 грудня 2020, 08:39
Фото Тараса Любимова, sevastopol.su

Австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau" бере участь у флагманському проєкті Володимира Путіна в Криму – спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

"На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався  переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів", - написав Щерба, зазначивши, що передав цей коментар німецькому виданню "Süddeutsche Zeitung".

"На нинішньому етапі, коли чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ, мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро. Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним", - підкреслив посол.

Як відомо, раніше в окупованому Криму працювала німецька компанія Siemens. У 2017 році вона  постачала турбіни, що суперечило запровадженим санкціям з боку ЄС.

У німецькій компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт", що входить в "Ростех". Російська компанія відкинула звинувачення і заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку.

У 2019 році німецькі ЗМІ повідомили, що компанія бере участь в побудові електростанції в російській республіці Татарстан.

Теми: КримбудівництвоАвстріясанкціїокупація


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