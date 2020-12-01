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Зеленський пропонує відмовитися від баталій про Україну заради дітей

Вівторок, 1 грудня 2020, 08:19
Зеленський пропонує відмовитися від баталій про Україну заради дітей

У 29 річницю референдуму за проголошення незалежності України президент Володимир Зеленський закликав не мірятися любов'ю до батьківщини, а захищати її і робити сильнішою.

Джерело: офіційний канал Зеленського у Telegram

Деталі: Зеленський висловив думку, що слово "Незалежність" варто писати з великої літери, хоч це й не передбачено правилами правопису.

За його словами, розповідаючи дітям про Незалежність, суверенітет, свободу й самостійність України, можна почути їхнє щире здивування: "А що, хіба може бути якось інакше?" 

Президент нагадав: 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні "так", понад 28 мільйонів голосів висловили бажання жити у вільній Україні.

Пряма мова: "Згодом ми зрозуміємо, що здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя. 

Ми робимо це сьомий рік поспіль. Робимо все для настання миру та повернення своїх територій. Заради майбутніх поколінь та їхніх щирих здивувань: "А хіба може бути інакше, як вільна, єдина та незалежна Україна?".

Давайте задумаємося про це й будемо пам’ятати щоразу, коли так кортить розпочати фейсбук-баталію з власними співвітчизниками на тему "Хто більше, краще та правильніше любить Україну?"

Головне ж сьогодні полягає в тому, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля".

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийісторія
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