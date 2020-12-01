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Німеччина планує податкову знижку до 600 євро для людей, які працюють з дому

Вівторок, 1 грудня 2020, 10:32

Уряд Німеччини планує ввести податкову знижку для людей, які працюють з дому під час пандемії, щоб допомогти компенсувати більш високі витрати на опалення, електрику та інші рахунки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Коаліція Ангели Меркель узгодила пропозицію, яка дозволить співробітникам, які працюють з дому, скоротити свій річний податковий рахунок на 5 євро за робочий день до максимальної суми 600 євро в рік.

Міністр фінансів Олаф Шольц сказав, що запропонований закон, який, як очікується, буде схвалений парламентом в грудні, "хороший для робітників" і "не має великої фінансової проблеми для німецької держави".

Податкове законодавство Німеччини передбачає, що робота з дому зазвичай має право на знижки тільки в тому випадку, якщо одна кімната в будинку використовується виключно як офіс.

Але через пандемію мільйони офісних співробітників працюють зараз з дому, щоб знизити ризик передачі Covid-19, і відповідно зростає кількість закликів до пом'якшення правил.

Розрахунки показують, що близько 56 відсотків німецьких співробітників потенційно можуть тимчасово працювати з дому.

Однак залишається невирішеним питання про те, чи буде пропозиція щодо податку включена до податкового відрахування в розмірі 1000 євро, який кожен німецький співробітник вже отримує щорічно на пов'язані з роботою витрати, такі як транспорт і робочий одяг, або буде додатковою.

Теми: Німеччинакарантин


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