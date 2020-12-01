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Синоптики попередили про мокрий сніг та ожеледицю в перші дні зими

Вівторок, 1 грудня 2020, 09:51
Синоптики попередили про мокрий сніг та ожеледицю в перші дні зими

У вівторок, 1 грудня, середу та четвер синоптики прогнозують у більшості регіонів України мокрий сніг та ожеледицю.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За прогнозами синоптиків, 1 грудня у більшості північних, центральних та південних областей України невеликий сніг та налипання мокрого снігу.

Також на території України, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця.

2 грудня в країні, крім західних та східних областей, невеликий та мокрий сніг.

3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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