Синоптики попередили про мокрий сніг та ожеледицю в перші дні зими

У вівторок, 1 грудня, середу та четвер синоптики прогнозують у більшості регіонів України мокрий сніг та ожеледицю.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За прогнозами синоптиків, 1 грудня у більшості північних, центральних та південних областей України невеликий сніг та налипання мокрого снігу.

Також на території України, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця.

2 грудня в країні, крім західних та східних областей, невеликий та мокрий сніг.

3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця.