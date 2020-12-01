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"ЄС забагато хоче": Лондон і Брюссель у глухому куті щодо угоди за місяць до Brexit

Вівторок, 1 грудня 2020, 10:31
ЄС забагато хоче: Лондон і Брюссель у глухому куті щодо угоди за місяць до Brexit

Торгові переговори між Лондоном і Брюсселем як і раніше в глухому куті з питань рибальства, правил управління та вирішенні спорів, тому що Європейський Союз вимагає забагато всього.

Про це заявив міністр кабінету міністрів Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"ЄС як і раніше хоче брати на себе левову частку рибальства в наших водах - що просто несправедливо, враховуючи, що ми залишаємо ЄС", - сказав Гоув.

Сторони намагаються домовитися про торговельну угоду, щоб уникнути кризи, коли Британія остаточно вийде з ЄС через чотири тижні.

"ЄС як і раніше хоче, щоб ми були прив'язані до їх способу ведення справ. ЄС зараз залишає за собою право в разі виникнення будь-яких суперечок накласти на нас деякі дійсно жорсткі обмеження, і ми не думаємо, що це справедливо", - зазначив міністр.

В ЄС раніше заявляли, що не очікують укладення угоди з Лондоном до саміту лідерів 10 грудня. Торгова угода має бути затверджена парламентом Британії і Європарламентом.

Раніше ЗМІ повідомили, що головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє зробив Британії пропозицію, яка включатиме в себе повернення від 15% до 18% вартості рибних запасів, виловлених в даний час флотами ЄС в британських водах. 

Хоча до завершення перехідного періоду й фінального виходу Британії з ЄС залишаються лічені тижні, ані у Брюсселі, ані в Лондоні ще не мають впевненості у тому, що сторони зможуть досягти домовленості.

Теми: ЄСBrexitВелика БританіяБельгія
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