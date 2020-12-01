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У Донецьку, попри COVID, готують масові новорічні гуляння

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:30
Фото novosti.dn.ua

У новорічну ніч на площі Леніна в центрі Донецька організують масові гуляння для жителів міста – розважальну програму готують, незважаючи на коронавірус.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на так званого голову міської "адміністрації" Донецька Олексія Кулемзіна

Деталі: Вранці 1 грудня на площі Леніна почали встановлювати новорічну ялинку. Її урочисте відкриття відбудеться 25 грудня.

Після цього, за словами Кулемзіна, організують гуляння для дітей, які приїдуть з прифронтових районів і загалом з  усіх районів Донецька.

Він також повідомив, що святкові ялинки встановлять у кожному районі міста.

Чи будуть під час масових гулянь діяти карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу, Кулемзін не уточнив.

Передісторія: 

  • На початку жовтня співробітник Офісу омбудсмена України Павло Лисянський зазначав, що ситуація на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є критичною.
  • Згодом український омбудсмен Людмила Денісова заявила з посиланням на дані правозахисників, що на Донбасі можуть приховувати інформацію про захворювання на COVID-19, і хворих на окупованій території, насправді, вдвічі більше, ніж повідомляє статистика.  

Теми: Донбасокупаціясвяткуваннякоронавірус


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