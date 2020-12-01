У Донецьку, попри COVID, готують масові новорічні гуляння

У новорічну ніч на площі Леніна в центрі Донецька організують масові гуляння для жителів міста – розважальну програму готують, незважаючи на коронавірус.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на так званого голову міської "адміністрації" Донецька Олексія Кулемзіна

Деталі: Вранці 1 грудня на площі Леніна почали встановлювати новорічну ялинку. Її урочисте відкриття відбудеться 25 грудня.

Після цього, за словами Кулемзіна, організують гуляння для дітей, які приїдуть з прифронтових районів і загалом з усіх районів Донецька.

Він також повідомив, що святкові ялинки встановлять у кожному районі міста.

Чи будуть під час масових гулянь діяти карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу, Кулемзін не уточнив.

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