У Донецьку, попри COVID, готують масові новорічні гуляння
Вівторок, 1 грудня 2020, 11:30
У новорічну ніч на площі Леніна в центрі Донецька організують масові гуляння для жителів міста – розважальну програму готують, незважаючи на коронавірус.
Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на так званого голову міської "адміністрації" Донецька Олексія Кулемзіна
Деталі: Вранці 1 грудня на площі Леніна почали встановлювати новорічну ялинку. Її урочисте відкриття відбудеться 25 грудня.
Після цього, за словами Кулемзіна, організують гуляння для дітей, які приїдуть з прифронтових районів і загалом з усіх районів Донецька.
Він також повідомив, що святкові ялинки встановлять у кожному районі міста.
Чи будуть під час масових гулянь діяти карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу, Кулемзін не уточнив.
Передісторія:
- На початку жовтня співробітник Офісу омбудсмена України Павло Лисянський зазначав, що ситуація на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є критичною.
- Згодом український омбудсмен Людмила Денісова заявила з посиланням на дані правозахисників, що на Донбасі можуть приховувати інформацію про захворювання на COVID-19, і хворих на окупованій території, насправді, вдвічі більше, ніж повідомляє статистика.