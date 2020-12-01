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У Британії виключили "паспорти вакцинації" для відвідування барів чи кінотеатрів

Вівторок, 1 грудня 2020, 12:17

Уряд Великої Британії не планує систему "паспортів вакцинації", яка б забороняла відвідувати паби, ресторани або заходи тим, хто не вакцинований від коронавірусу.

Про це заявив міністр кабінету міністрів Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я, звичайно, не планую вводити будь-які паспорти вакцинації, і я не знаю нікого іншого в уряді, хто б планував", - сказав Гоув.

Міністр Надім Задхаві, що відповідає за вакцини, заявив у понеділок, що людям, які відмовилися від вакцини COVID-19, можуть відмовляти у відвідуванні певних громадських місць.

Коментуючи цю заяву Гоув сказав, що не думає, що людям знадобиться такий паспорт, щоб ходити в паб, театр або на спортивні заходи.

"Найважливіше, що потрібно зробити, - це забезпечити вакцинацію якомога більшого числа людей", - сказав він.

Вважається, що для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати 50-80% населення, залежно від ефективності вакцини.

Теми: Велика Британіякоронавірусвакцинація


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