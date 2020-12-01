Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Міноборони вперше купило товари для армії через агенцію НАТО

Вівторок, 1 грудня 2020, 12:25

Міністерство оборони України вперше придбало військові товари без посередників через Агенцію Північноатлантичного альянсу з підтримки та постачання, 

Джерело: місія України при НАТО у Twitter 30 листопада, "Радіо Свобода"

Дослівно: "Вітаємо Міністерство оборони України з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агенцію НАТО з підтримки та постачання для потреб ЗСУ".

Цьому передувало: У Міноборони повідомляли, що до 2022 року 42 державні підприємства відомства буде реорганізовано, п’ять – передадуть на приватизацію до Фонду державного майна України, а ще 44 – ліквідують. Це передбачає стратегія реформування об’єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства.

Теми: МіноборониНАТОдержзакупівліармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
Міноборони
Рада знову чекає звіту Степанова, в "ЄС" хочуть його відставки 
Нардепи ініціюють відставку міністра оборони Тарана
У Міноборони планують до 2022 року ліквідувати 44 підприємства, 5 – передати на приватизацію
Останні новини
17:57
Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!