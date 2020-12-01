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Міноборони вперше купило товари для армії через агенцію НАТО

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:25
Міноборони вперше купило товари для армії через агенцію НАТО

Міністерство оборони України вперше придбало військові товари без посередників через Агенцію Північноатлантичного альянсу з підтримки та постачання, 

Джерело: місія України при НАТО у Twitter 30 листопада, "Радіо Свобода"

Дослівно: "Вітаємо Міністерство оборони України з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агенцію НАТО з підтримки та постачання для потреб ЗСУ".

Цьому передувало: У Міноборони повідомляли, що до 2022 року 42 державні підприємства відомства буде реорганізовано, п’ять – передадуть на приватизацію до Фонду державного майна України, а ще 44 – ліквідують. Це передбачає стратегія реформування об’єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства.

"Українська правда" в Threads

Теми: МіноборониНАТОдержзакупівліармія
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