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Голова Закарпаття просить СБУ пояснити обшуки в угорському благодійному фонді

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:35
Голова Закарпаття просить СБУ пояснити обшуки в угорському благодійному фонді
Фото з Facebook Олексія Петрова

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров заявиви, що ніяк не причетний до обшуків в угорському благодійному фонді, та закликав правоохоронців провести брифінг у зв'язку з ситуацією, що склалася.

Джерело: Петров у Facebook

Пряма мова: "Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті – це, певною мірою, образливо. Як із точки зору мого ставлення до усіх представників національних громад краю, так і моєї біографії – я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила – це не аргумент, особливо у політиці".

Деталі: Він також додав, що у демократичній європейській державі голова облдержадміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, "як би цього не очікували", бо таке "невтручання передбачене законодавством".

Водночас голова ОДА закликав правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, "аби зняти питання можливих політичних інсинуацій".

Петров запевняє, що він як голова ОДА і як депутат Закарпатської облради не має наміру "розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня".

Передісторія: 

  • Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.
  • Угорщина через це викликала посла та планувала скаржитись до НАТО.

Українська правда

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Теми: ЗакарпаттяСБУобшуки
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