Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Голова Закарпаття просить СБУ пояснити обшуки в угорському благодійному фонді

Вівторок, 1 грудня 2020, 12:35
Фото з Facebook Олексія Петрова

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров заявиви, що ніяк не причетний до обшуків в угорському благодійному фонді, та закликав правоохоронців провести брифінг у зв'язку з ситуацією, що склалася.

Джерело: Петров у Facebook

Пряма мова: "Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті – це, певною мірою, образливо. Як із точки зору мого ставлення до усіх представників національних громад краю, так і моєї біографії – я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила – це не аргумент, особливо у політиці".

Деталі: Він також додав, що у демократичній європейській державі голова облдержадміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, "як би цього не очікували", бо таке "невтручання передбачене законодавством".

Водночас голова ОДА закликав правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, "аби зняти питання можливих політичних інсинуацій".

Петров запевняє, що він як голова ОДА і як депутат Закарпатської облради не має наміру "розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня".

Передісторія: 

  • Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.
  • Угорщина через це викликала посла та планувала скаржитись до НАТО.

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяСБУобшуки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
Закарпаття
Обшуки СБУ на Закарпатті: Угорщина викликає посла та планує скаржитись до НАТО
Благодійний фонд на Закарпатті підозрюють у сепаратизмі
У ДТП на Закарпатті загинули 5 людей, серед жертв дитина
Останні новини
17:57
Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!