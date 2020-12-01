Стало відомо, скільки коштуватимуть новорічні ялинки у цьому році
У цьому році новорічну ялинку в Україні в середньому можна буде придбати за 75 гривень.
Джерело: Державне агентство лісових ресурсів
Деталі: Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах.
У 2020 році лісівники планують реалізувати в Україні понад 500 тис. ялинок.
Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн.
Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялиця біла (ялиця).
Дерева для свята вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі.
Згодом у держагентстві повідомили, що на Полтавщині уже стартувала ялинкова кампанія. Там лісівники планують реалізувати 55 600 штук новорічних дерев (сосна). У Полтавській області придбати ялинку розміром 1 м можна в середньому за ціною від 55 гривень.
Нагадаємо:
- Міська влада Вінниці вирішила не встановлювати головну ялинку в місті, а всі святкування перевести в онлайн-формат.
- У цьому році через пандемію коронавірусу є ймовірність провести новорічні свята в умовах локдауну.
- Святкування Нового 2021 року у Києві вперше планується без фудкортів, великих концентрів та масових гулянь через пандемію коронавірусу, однак сюрпризи для киян і гостей міста все ж готують. Новорічне дерево у Києві коштуватиме 5-7 млн грн.