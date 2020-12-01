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Стало відомо, скільки коштуватимуть новорічні ялинки у цьому році

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:48
Стало відомо, скільки коштуватимуть новорічні ялинки у цьому році

У цьому році новорічну ялинку в Україні в середньому можна буде придбати за 75 гривень.

Джерело: Державне агентство лісових ресурсів

Деталі: Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах.

У 2020 році лісівники планують реалізувати в Україні понад 500 тис. ялинок.

Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн.

Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялиця біла (ялиця).

Дерева для свята вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі.

 
 

Згодом у держагентстві повідомили, що на Полтавщині уже стартувала ялинкова кампанія. Там лісівники планують реалізувати 55 600 штук новорічних дерев (сосна). У Полтавській області придбати ялинку розміром 1 м можна в середньому за ціною від 55 гривень.

Нагадаємо: 

  • Міська влада Вінниці вирішила не встановлювати головну ялинку в місті, а всі святкування перевести в онлайн-формат.
  • У цьому році через пандемію коронавірусу є ймовірність провести новорічні свята в умовах локдауну.
  • Святкування Нового 2021 року у Києві вперше планується без фудкортів, великих концентрів та масових гулянь через пандемію коронавірусу, однак сюрпризи для киян і гостей міста все ж готують. Новорічне дерево у Києві коштуватиме 5-7 млн грн.

Українська правда

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Теми: святкування
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