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Ще два розробники вакцини від коронавірусу подалися на умовне затвердження у ЄС

Вівторок, 1 грудня 2020, 13:01

Німецька компанія BioNTech та американська Pfizer, які разом розробляють вакцину від коронавірусу, подалися на умовне затвердження їхньої вакцини для використання у ЄС. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press, партнери повідомили про подання заявки на затвердження до європейського регулятора - Європейського медичного агентства. 

Заявку подали 30 листопада. До цього з 6 жовтня агентство регулярно знайомилося з даними про результати випробувань. 

Згідно з повідомленням BioNTech, якщо їхня вакцина BNT162b2 отримає погодження, її застосування у Європі стане можливим вже до кінця 2020 року.

Минулого місяця партнери повідомили, що вакцина за підсумками випробувань виявилася ефективною у 95% випадків.

Як повідомила федеральний міністр освіти і науки Німеччини Аня Карлічек, публічні слухання ЄМА щодо затвердження заявки попередньо плануються на 11 грудня. Вона зазначила також, що вакцинація для німців буде добровільною. 

Перед цим BioNTech-Pfizer подали вакцину на затвердження для екстреного використання у США та Британії. 

Нагадаємо, напередодні американська компанія Moderna першою з розробників вакцини подалася на умовне затвердження у ЄС, та другою - у США, після BioNTech-Pfizer.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


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