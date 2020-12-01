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Трьох бойовиків ОРДЛО оголосили в міжнародний розшук

Вівторок, 1 грудня 2020, 13:05

Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, троє фігурантів, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга", у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань.

Слідчі встановили, що бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів.

Оскільки бойовики перебувають на тимчасово непідконтрольній українській владі території СБУ заочно повідомила їм про підозру у вчинені злочинів за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Фігурантів оголосили у міжнародний розшук. Наразі суд вирішує питання щодо спеціального досудового розслідування.

 
 
 

Теми: війнаСБУ


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