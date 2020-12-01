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У Литві ввели режим екстремальної ситуації в районі з зараженими коронавірусом норками

Вівторок, 1 грудня 2020, 15:11

Через виявлений минулого тижня на норковій фермі Danmink в Йонавському районі Литви коронавірус в цьому самоврядуванні запровадили екстремальну ситуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

З минулого тижня на фермі загинули вже понад 1,2 тис. заражених тварин.

Щоб зупинити поширення вірусу, планується приспати 40 тис. норок.

Введення екстремальної ситуації дозволить передбачити компенсації за знищення тварин.

За словами радника адміністрації Йонавського самоврядування з питань громадянської мобілізації Вітаутаса Камінскаса, це рішення прийнято з метою забезпечити належні умови приборкання ситуації.

За його словами, поки немає чіткої практики, як приборкати поширення коронавірусу на норкових фермах, цей випадок - перший в Литві, тому вони намагаються зібрати якомога більше інформації про вірус і його поширення серед тварин.

Він запевнив, що екстремальна ситуація не торкнеться населення, її заходи спрямовані конкретно на господарство, в якому зафіксовано вірус.

Зараз вірус виявлено у чотирьох працівників норкової ферми, ще кілька людей перебувають на самоізоляції.

Минулого тижня стало відомо, що коронавірус виявлений у норок на фермі в Йонавському районі, яка належить компанії Danmink. На цій же фермі містяться і норки, що належать підприємству Vilkijos ukis. Наприкінці минулого тижня коронавірус був встановлений у двох працівників ще однієї норкової ферми - в Радвілішкському районі.

Зараз на 86 фермах Литви міститься понад 1,6 млн норок.

Нагадаємо, раніше Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила про рішення знищити понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.

Теми: Литвакоронавірус


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