Товариш по службі побив і підпалив побратима, щоб забрати його гроші – ДБР

У зоні операції Об’єднаних сил військовий-контрактник побив і підпалив товариша по службі, щоб забрати його гроші.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "44-річний військовослужбовець за контрактом - водій однієї з військових частин, маючи на меті заволодіти майном товариша по службі, побив його та намагався душити.

Потім облив колегу мастилом для бензопил, підпалив запальничкою та заволодів грошовими коштами постраждалого у сумі 9 500 гривень".

Деталі: Наразі потерпілий перебуває у центральній міській лікарні Торецька із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.

Напад трапився 26 листопада, а 27 - кривднику повідомили про підозру у:

порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що має характер знущання над військовослужбовцем (ч. 2 ст. 406 ККУ);

нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу (ч. 1 ст. 187 ККУ).

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.