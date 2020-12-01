Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найбільший ринок України відновлює роботу на вихідних

Вівторок, 1 грудня 2020, 17:27
Найбільший ринок України відновлює роботу на вихідних
фото: костянтин буновський

ТЦ "Барабашово" відновлює роботу у вихідні дні, оскільки Кабмін не озвучував рішення про продовження карантину вихідного дня.

Джерело: Status quo з посиланням на пресслужбу "Барабашово"

Дослівно: "Попереднім рішенням Кабінету міністрів карантин вихідного дня був введений строком до 30 листопада. Зараз офіційного підтвердження продовження карантину немає".

Деталі: У пресслужбі ТЦ також відзначили, що робочим днем буде і п'ятниця.

Читайте також: Мохіто по-в'єтнамськи і Gucci за 200 гривень. Чим живе найбільший ринок України Барабашово

Що передувало: 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключали їх продовження й до кінця року.

30 листопада стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я не рекомендуватиме продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, який діяв у листопаді.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківкарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: