Найбільший ринок України відновлює роботу на вихідних

ТЦ "Барабашово" відновлює роботу у вихідні дні, оскільки Кабмін не озвучував рішення про продовження карантину вихідного дня.

Джерело: Status quo з посиланням на пресслужбу "Барабашово"

Дослівно: "Попереднім рішенням Кабінету міністрів карантин вихідного дня був введений строком до 30 листопада. Зараз офіційного підтвердження продовження карантину немає".

Деталі: У пресслужбі ТЦ також відзначили, що робочим днем буде і п'ятниця.

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Що передувало: 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключали їх продовження й до кінця року.

30 листопада стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я не рекомендуватиме продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, який діяв у листопаді.