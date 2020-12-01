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Пожежі на Харківщині: частина людей не отримали компенсації через відсутність документів

Вівторок, 1 грудня 2020, 18:04
Пожежі на Харківщині: частина людей не отримали компенсації через відсутність документів

Низка жителів Дворічанського району Харківської області, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі на території лісництва, досі не отримали по 300 тис. грн матеріальної допомоги з державного бюджету, оскільки не мають документів, що встановлюють право на житло.

Джерело: пресслужба Харківської ОДА

Дослівно: "Ми знаємо, що в нас залишилося 14 власників домоволодінь, які на сьогодні не отримали ці кошти, оскільки, на жаль, не мають жодних документів на житло.

Це дійсно проблема, і ми сьогодні шукаємо можливості її вирішити.

Ми будемо ініціювати, щоб на найближчій сесії обласної ради було розглянуте питання надання цим людям матеріальної допомоги (з обласного бюджету – ред.) – у такому ж розмірі, як допомога від держави".

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Харківська областьпожежа
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