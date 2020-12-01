Пожежі на Харківщині: частина людей не отримали компенсації через відсутність документів
Вівторок, 1 грудня 2020, 18:04
Низка жителів Дворічанського району Харківської області, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі на території лісництва, досі не отримали по 300 тис. грн матеріальної допомоги з державного бюджету, оскільки не мають документів, що встановлюють право на житло.
Джерело: пресслужба Харківської ОДА
Дослівно: "Ми знаємо, що в нас залишилося 14 власників домоволодінь, які на сьогодні не отримали ці кошти, оскільки, на жаль, не мають жодних документів на житло.
Це дійсно проблема, і ми сьогодні шукаємо можливості її вирішити.
Ми будемо ініціювати, щоб на найближчій сесії обласної ради було розглянуте питання надання цим людям матеріальної допомоги (з обласного бюджету – ред.) – у такому ж розмірі, як допомога від держави".
Передісторія:
- 2 вересня спалахнули пожежі у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей.
- На Харківщині згоріло селище, на території Луганської області загинула одна особа ще дві людини госпіталізовані з опіками.
Українська правда