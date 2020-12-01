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Пожежі на Харківщині: частина людей не отримали компенсації через відсутність документів

Вівторок, 1 грудня 2020, 19:04

Низка жителів Дворічанського району Харківської області, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі на території лісництва, досі не отримали по 300 тис. грн матеріальної допомоги з державного бюджету, оскільки не мають документів, що встановлюють право на житло.

Джерело: пресслужба Харківської ОДА

Дослівно: "Ми знаємо, що в нас залишилося 14 власників домоволодінь, які на сьогодні не отримали ці кошти, оскільки, на жаль, не мають жодних документів на житло.

Це дійсно проблема, і ми сьогодні шукаємо можливості її вирішити.

Ми будемо ініціювати, щоб на найближчій сесії обласної ради було розглянуте питання надання цим людям матеріальної допомоги (з обласного бюджету – ред.) – у такому ж розмірі, як допомога від держави".

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Харківська областьпожежа


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