МЗС викликало посла Угорщини після нового загострення у відносинах

1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Про це проінформувала пресслужба МЗС України у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не зображають дійсності й створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах.

Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Кулеба поінформував угорського дипломата, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість".

Нагадаємо, у 2018 році СБУ проводила розслідування щодо діяльності благодійного фонду "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде", що спричинило серйозну кризу у відносинах двох країн.

Детальніше читайте у статті - СБУ проти Угорщини: як закарпатський старлей поставив під загрозу саміт Україна-НАТО