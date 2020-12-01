Байден визначився зі своєю командою економістів

Новообраний президент США Джо Байден у вівторок офіційно представив своїх головних радників з питань економічної політики, в той час, як його команда готується прийняти повноваження на тлі уповільнення відновлення економіки через новий сплеск пандемії.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Байден виступив 1-го грудня у Вілмінгтоні, штат Делавер, разом з тими, кого він збирається призначити на ключові пости, включно з кандидатом на пост міністра фінансів Джанет Йеллен, яка раніше очолювала Федеральну резервну систему.

Склад обраної Байденом команди підкреслює, що він вважає за необхідне більш агресивний підхід у боротьбі з пандемією. Всі його майбутні радники висловлюються за додаткові заходи стимулювання з метою зміцнення ринку праці, зниження економічної нерівності і надання допомоги жінкам і меншинам, які особливо сильно постраждали від спаду економіки.

На пост голови Економічної ради Байден збирається призначити економіста з Прінстонського університету Сесілію Роуз. До Ради також увійдуть економісти Хізер Боуші і Джаред Бернштейн. На пост глави Бюджетного управління Білого дому обраний президент висунув Ніру Танден, виконавчого директора аналітичного центру Center for American Progress.

Нагадаємо: Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента.