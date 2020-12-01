Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден визначився зі своєю командою економістів

Вівторок, 1 грудня 2020, 23:14

Новообраний президент США Джо Байден у вівторок офіційно представив своїх головних радників з питань економічної політики, в той час, як його команда готується прийняти повноваження на тлі уповільнення відновлення економіки через новий сплеск пандемії.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Байден виступив 1-го грудня у Вілмінгтоні, штат Делавер, разом з тими, кого він збирається призначити на ключові пости, включно з кандидатом на пост міністра фінансів Джанет Йеллен, яка раніше очолювала Федеральну резервну систему.

Склад обраної Байденом команди підкреслює, що він вважає за необхідне більш агресивний підхід у боротьбі з пандемією. Всі його майбутні радники висловлюються за додаткові заходи стимулювання з метою зміцнення ринку праці, зниження економічної нерівності і надання допомоги жінкам і меншинам, які особливо сильно постраждали від спаду економіки.

На пост голови Економічної ради Байден збирається призначити економіста з Прінстонського університету Сесілію Роуз. До Ради також увійдуть економісти Хізер Боуші і Джаред Бернштейн. На пост глави Бюджетного управління Білого дому обраний президент висунув Ніру Танден, виконавчого директора аналітичного центру Center for American Progress.

Нагадаємо: Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента.

Теми: СШАБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
США
У США доставили першу масштабну партію вакцини від COVID-19
Штат Аризона підтвердив перемогу Байдена на виборах президента
Із ексрадника Трампа, засудженого через зв’язки із РФ, хочуть зняти обвинувачення
Останні новини
17:57
Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
Усі новини...