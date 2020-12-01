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Громадські роботи за брехню в декларації будуть болісними для чиновників – "Слуга народу"

Вівторок, 1 грудня 2020, 22:58
Громадські роботи за брехню в декларації будуть болісними для чиновників – Слуга народу

Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря розповіла, що робоча група з урегулювання конституційної кризи дійшла згоди, що громадські роботи за брехню в декларації – ефективний спосіб впливу на топчиновників.

Джерело: Совгиря в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Совгирі: "Тому що її планується застосовувати до так званих топчиновників. І для топчиновника, скажімо так, дуже болісним, дуже проблемним з точки зору сприйняття є такий вид покарання, як громадські роботи.

Уявіть собі, під камери, з розголосом і так далі. Тобто говорити про те, що щось, робоча група когось вивела з-під відповідальності й так далі – я вважаю, що підстав для цього абсолютно немає".

Деталі: Цим самим нардеп пояснює, чому скасували ув’язнення за брехню в декларації. За її словами, стаття 366-1 "не працює".

Довідково: Совгиря – заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики. Вона планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради.

Що було раніше: Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначав, що робоча група парламенту зареєструвала законопроєкт про повернення відповідальності за брехню в декларації без покарання у вигляді позбавлення волі. Нардепами пропонується лише штраф та громадські роботи.

Спікер парламенту Дмитро Разумков очікує, що робоча група щодо конституційної кризи залишить позбавлення волі за брехню в декларації у новому законопроєкті.

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування. 
  • 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
  • 18 листопада Совгиря повідомила, що у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні мала напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду. 
  • 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєктщодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

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Теми: деклараціїСлуга народу
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