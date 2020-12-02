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На Чернігівщині відкриють ще 5 ПЛР-лабораторій

Середа, 2 грудня 2020, 02:46

На початку наступного року у Чернігівській області відкриють ще п’ять ПЛР-лабораторій для тестування на коронавірус. Наразі там працює лише одна така державна установа.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на начальника управління охорони здоров’я ОДА Петра Гармаша

Деталі: Зазначається, що Кабмін виділив майже 19 мільйонів для обладнання відповідних лабораторій. Очікується, що їх відкриють у Ніжині, Прилуках, Корюківській ЦРЛ та ще одну в Чернігові на початку 2021 року. 

Завдяки цьому буде збільшена кількість тестувань. 

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, в Чернігівській області зареєстрували 18 717 випадків коронавірусу. 

Теми: Чернігівська область


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