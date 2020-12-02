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СБУ провела обшуки у філії "Суспільного"

Середа, 2 грудня 2020, 02:31
СБУ провела обшуки у філії Суспільного
Фото: СБУ

СБУ провела обшуки в Івано-Франківській філії "Суспільного" та викрила на вимаганні хабарі менеджерку мовника. 

Джерело: Управління СБУ в Івано-Франківській області, повідомлення "Суспільного"

Дослівно СБУ: "За оперативними даними, менеджерка регіональної філії систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій та надбавок до заробітної плати". 

Деталі: Співробітники СБУ ще восени цього року задокументували факт отримання менеджеркою від підлеглих неправомірної вигоди. Після чергового хабара її затримали "на гарячому". 

 

У межах кримінального провадження, відкритого за ознаками прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, готується оголошення їй підозри у вчиненні злочину. 

У мовнику вже прокоментували обшуки у філії. Там зазначили, що якщо неправомірні дії співробітниці було підтверджено, то "Суспільне" ухвалить відповідні заходи щодо винних. 

"Водночас "Суспільне" очікує на об’єктивне, всебічне та законне розслідування з боку правоохоронних органів і готове сприяти слідству", – йдеться у повідомленні. 

Українська правда

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Теми: СБУмедіа
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