СБУ провела обшуки у філії "Суспільного"

СБУ провела обшуки в Івано-Франківській філії "Суспільного" та викрила на вимаганні хабарі менеджерку мовника.

Джерело: Управління СБУ в Івано-Франківській області, повідомлення "Суспільного"

Дослівно СБУ: "За оперативними даними, менеджерка регіональної філії систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій та надбавок до заробітної плати".

Деталі: Співробітники СБУ ще восени цього року задокументували факт отримання менеджеркою від підлеглих неправомірної вигоди. Після чергового хабара її затримали "на гарячому".

У межах кримінального провадження, відкритого за ознаками прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, готується оголошення їй підозри у вчиненні злочину.

У мовнику вже прокоментували обшуки у філії. Там зазначили, що якщо неправомірні дії співробітниці було підтверджено, то "Суспільне" ухвалить відповідні заходи щодо винних.

"Водночас "Суспільне" очікує на об’єктивне, всебічне та законне розслідування з боку правоохоронних органів і готове сприяти слідству", – йдеться у повідомленні.