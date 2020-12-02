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Ворог бив по позиціях ЗСУ біля Катеринівки та Попасної – ООС

Середа, 2 грудня 2020, 07:43

У перший день зими російські найманці двічі порушили режим припинення вогню: вели вогонь з гранатомета та стрілецької зброї. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної".

Деталі: У штабі стверджують, що ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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