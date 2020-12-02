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Число польок, які хочуть зробити аборт у Нідерландах, потроїлось після скандального рішення КС

Середа, 2 грудня 2020, 10:50
Число польок, які хочуть зробити аборт у Нідерландах, потроїлось після скандального рішення КС
Фото з Twitter ЄП

Рішення Конституційного суду Польщі про посилення заборони на аборти призвело до зростання числа польок, які бажають зробити аборт за кордоном, зокрема у Нідерландах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Так, організація Abortion Network Amsterdam (ANA) повідомила про зростання кількості заявок втричі за останні тижні.

Протягом 2020 року допомога була надана 187 польським жінкам, 45 з них - з моменту прийняття рішення КС 22 жовтня. Допомога полягає в організації аборту в Нідерландах, його фінансуванні та, можливо, подорожі та проживання.

Відразу після рішення суду поштова скринька організації заповнилася, говорить Мірьям Ван Хойгтен з ANA.

Нідерланди є важливою альтернативною країною для польських жінок, оскільки можливості абортів тут ширші, ніж, наприклад, у сусідній Німеччині. Аборт може бути зроблений там до 12 тижнів після зачаття. У Нідерландах законний термін становить 24 тижні. У жодній іншій країні Європейського Союзу законодавство не є настільки широким.

Після 24 тижнів аборт дозволений тільки у важких випадках, наприклад, коли плід нежиттєздатний. У Сполученому Королівстві також є прогресивне законодавство про аборти, але це менш зручно через відстань (і наближення Brexit).

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Після цього у Варшаві та по всій країні почалися масові акції протесту. 

Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Читайте також: Влада під напругою: як протести у Польщі поставили коаліцію на межу розпаду.

Теми: ПольщаКС
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