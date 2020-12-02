У Києві понад 1700 нових випадків COVID, заповнені 53% ліжок у лікарнях

За добу 1 грудня у столиці лабораторно підтвердили ​​1735 нових випадків захворювання на коронавірус, 16 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили ще 1735 хворих на коронавірус. 16 випадків – летальні".

Деталі: Серед нових хворих 922 жінки віком від 18 до 86 років, 684 чоловіки віком від 18 до 96 років, 57 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 72 хлопчики від 10 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 69 медиків.



77 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (277), Дарницькому (258) та Солом'янському (214) районах.

Станом на 2 грудня у стаціонарах медзакладів Києва лікуються 2145 хворих на коронавірус, із них 22 дитини. 941 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1399 людей, під апаратами ШВЛ – 38 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 53%.

Загалом у столиці уже 74 012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Від коронавірусу померли 1339 киян. Подолали хворобу 23 763 мешканці Києва, з них 511 – за минулу добу.

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