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"Слуг народу" зберуть ввечері на засідання 

Середа, 2 грудня 2020, 12:36
Слуг народу зберуть ввечері на засідання 

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує увечері 2 грудня провести засідання, на якому обговорять кілька законопроєктів. 

Джерело: член фракції Олександр Качура на брифінгу в парламенті, "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова Качури: "У нас сьогодні буде засідання фракції, десь о 18:30, і ми обговорюватимемо кілька законопроектів, зокрема буде й питання про Конституційний суд. Я знаю, що (це) компромісний законопроект, ми почуємо думки різних колег, які входили до складу робочої групи, фахівців, які є конституціоналістами".

Деталі: За словами нардепа, на засіданні фракції також планують обговорити законопроект про Службу безпеки України, оскільки до нього виникла безліч зауважень.

Водночас на запитання, чи чекають на засіданні на прем'єр-міністра з метою обговорити можливість упровадження локдауну, Качура відповів, що це було б цілком логічно, хоча попередньо цього питання на порядку денному засідання фракції не було.

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