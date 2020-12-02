У "Феофанії" розповіли, скільки у них коштує лікування від COVID
Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами заявляє, що може приймати хворих на COVID-19 на госпіталізацію як на платну основу, так і безкоштовно.
Джерело: "Громадське" з посиланням на відповідь медзакладу на запит
Дослівно: "У "Феофанії" зазначили, що, відповідно до указу президента від 14 січня 2020 року, безкоштовно там може лікуватися кожен громадянин України за наявності показань до госпіталізації. Перед цим його оглянуть спеціалісти "Феофанії". Це можливо лише у випадку наявності бюджетних призначень".
Деталі: Можна лікуватися у "Феофанії" і за власний кошт, якщо є показання до госпіталізації. Вартість одного ліжко-дня для лікування пацієнта з COVID-19 становить 7 800 гривень.
У лікарні зазначили, що для надання стаціонарної допомоги хворим на коронавірус перепрофілювали корпус №3, в якому розгорнули 42 ліжка.
У "Феофанії" додали, що в них є можливість збільшити кількість ліжок до 92-95, але для цього потрібно вирішити проблему з постачанням кисню та залучити додатковий персонал.
Станом на 1 грудня "Феофанія" пролікувала 162 пацієнти, хворих на коронавірус з важким та вкрай важким перебігом хвороби.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- Раніше у "Феофанії" від коронавірусу лікувалися президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- 30 листопада Україна опинилась на 4 місці серед країн Європи за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус.
- Станом на 2 грудня Україна вже другу добу поспіль зберігає четверте місце серед країн Європи за кількістю нових випадків коронавірусу.