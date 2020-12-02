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У "Феофанії" розповіли, скільки у них коштує лікування від COVID

Середа, 2 грудня 2020, 13:55
У Феофанії розповіли, скільки у них коштує лікування від COVID
Фото ілюстративне з сайту КМДА

Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами заявляє, що може приймати хворих на COVID-19 на госпіталізацію як на платну основу, так і безкоштовно.

Джерело: "Громадське" з посиланням на відповідь медзакладу на запит

Дослівно: "У "Феофанії" зазначили, що, відповідно до указу президента від 14 січня 2020 року, безкоштовно там може лікуватися кожен громадянин України за наявності показань до госпіталізації. Перед цим його оглянуть спеціалісти "Феофанії". Це можливо лише у випадку наявності бюджетних призначень".

Деталі: Можна лікуватися у "Феофанії" і за власний кошт, якщо є показання до госпіталізації. Вартість одного ліжко-дня для лікування пацієнта з COVID-19 становить 7 800 гривень.

У лікарні зазначили, що для надання стаціонарної допомоги хворим на коронавірус перепрофілювали корпус №3, в якому розгорнули 42 ліжка.

У "Феофанії" додали, що в них є можливість збільшити кількість ліжок до 92-95, але для цього потрібно вирішити проблему з постачанням кисню та залучити додатковий персонал.

Станом на 1 грудня "Феофанія" пролікувала 162 пацієнти, хворих на коронавірус з важким та вкрай важким перебігом хвороби.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія:

  • Раніше у "Феофанії" від коронавірусу лікувалися президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак. 
  • 30 листопада Україна опинилась на 4 місці серед країн Європи за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус.
  • Станом на 2 грудня Україна вже другу добу поспіль зберігає четверте місце серед країн Європи за кількістю нових випадків коронавірусу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусмедицина
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