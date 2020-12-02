Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На секс-оргії з євродепутатом Орбана був естонський дипломат - ЗМІ

Середа, 2 грудня 2020, 15:51

На секс-вечірці в Брюсселі, де оскандалився соратник угорського прем’єра Орбана, який був змушений піти з поста депутата Європарламенту, перебував також дипломат з Естонії. 

Цю інформацію виданню Elu24 підтвердили в естонському МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Раніше повідомлялось, що двоє присутніх на секс-вечірці, яка відбувалась із порушенням коронавірусних правил Бельгії, заявили про дипломатичну недоторканність. 

В естонському МЗС підтвердили, що у дійстві брав участь естонський дипломат, який перебував там як приватна особа.

"Він порушив встановлені в Бельгії коронавірусні обмеження", - додали в пресслужбі естонського МЗС.

Нагадаємо, Йожеф Саєр, європейський депутат від правлячої партії Угорщини, яка вороже ставиться до прав ЛГБТ, був змушений покинути посаду після того, як його спіймали на секс-вечірці за участі здебільшого чоловіків в Брюсселі у п'ятницю. 

Вечірка відбулася в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя, за даними бельгійської преси, у "гей-районі" бельгійської столиці.

Всі 25 учасників, більшість з яких чоловіки, були оштрафовані за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру.

Примітно, що Саєр є одним із авторів спірної Конституції Угорщини, яку правозахисники розкритикували за створення несприятливого середовища для ЛГБТ-спільноти. Зокрема, у документі міститься текст "Угорщина захищає інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки".

Саєр одружений з 1983 року провідною угорською юристкою Тюнде Хандо, яка є членом Конституційного суду країни. Подружжя має доньку.

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Угорщина
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: