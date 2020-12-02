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На секс-оргії з євродепутатом Орбана був естонський дипломат - ЗМІ

Середа, 2 грудня 2020, 16:51

На секс-вечірці в Брюсселі, де оскандалився соратник угорського прем’єра Орбана, який був змушений піти з поста депутата Європарламенту, перебував також дипломат з Естонії. 

Цю інформацію виданню Elu24 підтвердили в естонському МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Раніше повідомлялось, що двоє присутніх на секс-вечірці, яка відбувалась із порушенням коронавірусних правил Бельгії, заявили про дипломатичну недоторканність. 

В естонському МЗС підтвердили, що у дійстві брав участь естонський дипломат, який перебував там як приватна особа.

"Він порушив встановлені в Бельгії коронавірусні обмеження", - додали в пресслужбі естонського МЗС.

Нагадаємо, Йожеф Саєр, європейський депутат від правлячої партії Угорщини, яка вороже ставиться до прав ЛГБТ, був змушений покинути посаду після того, як його спіймали на секс-вечірці за участі здебільшого чоловіків в Брюсселі у п'ятницю. 

Вечірка відбулася в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя, за даними бельгійської преси, у "гей-районі" бельгійської столиці.

Всі 25 учасників, більшість з яких чоловіки, були оштрафовані за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру.

Примітно, що Саєр є одним із авторів спірної Конституції Угорщини, яку правозахисники розкритикували за створення несприятливого середовища для ЛГБТ-спільноти. Зокрема, у документі міститься текст "Угорщина захищає інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки".

Саєр одружений з 1983 року провідною угорською юристкою Тюнде Хандо, яка є членом Конституційного суду країни. Подружжя має доньку.

Теми: УгорщинаЕстонія


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