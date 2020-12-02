Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

РНБО квапить місцеві ради із сесіями – відкритий лист Данілова

Середа, 2 грудня 2020, 17:51

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав новообраних представників місцевої влади невідкладно провести сесії на місцях і зосередитись на питанні боротьби з пандемією коронавірусу.

Джерело: відкритий лист Данілова головам та депутатам новообраних місцевих рад

Пряма мова: "З метою об’єднання і консолідації зусиль у боротьбі з пандемією вкрай важливим є невідкладне проведення сесій місцевих рад, на яких мало б бути розглянуто питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19 у кожній області, кожному районі, місті, селищі, селі.

Переконаний, що ви дістанете всебічну підтримку своїх дій з боку мешканців ваших громад, а загрози будуть подолані спільно, - як існуючі, так і потенційні".

Деталі: Секретар РНБО акцентував, що поширення хвороби COVID-19, яка вже забрала життя 12 717 українців, а ще 758 264 людей з початку року захворіло, є загрозою надзвичайно високого рівня.

Він закликав місцеву владу усвідомити відповідальність перед виборцями.

Довідково: 43 122 депутати різного рівня представляють інтереси місцевих громад на території нашої країни.

Українська правда
Теми: РНБОкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
РНБО
Секретар РНБО: Проблеми з киснем у країні немає
Данілов анонсував рішення РНБО щодо Донбасу
Міністерства зривають виконання оборонного замовлення. Данілов розставив акценти
Останні новини
17:57
Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!