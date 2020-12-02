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РНБО квапить місцеві ради із сесіями – відкритий лист Данілова

Середа, 2 грудня 2020, 16:51
РНБО квапить місцеві ради із сесіями – відкритий лист Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав новообраних представників місцевої влади невідкладно провести сесії на місцях і зосередитись на питанні боротьби з пандемією коронавірусу.

Джерело: відкритий лист Данілова головам та депутатам новообраних місцевих рад

Пряма мова: "З метою об’єднання і консолідації зусиль у боротьбі з пандемією вкрай важливим є невідкладне проведення сесій місцевих рад, на яких мало б бути розглянуто питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19 у кожній області, кожному районі, місті, селищі, селі.

Переконаний, що ви дістанете всебічну підтримку своїх дій з боку мешканців ваших громад, а загрози будуть подолані спільно, - як існуючі, так і потенційні".

Деталі: Секретар РНБО акцентував, що поширення хвороби COVID-19, яка вже забрала життя 12 717 українців, а ще 758 264 людей з початку року захворіло, є загрозою надзвичайно високого рівня.

Він закликав місцеву владу усвідомити відповідальність перед виборцями.

Довідково: 43 122 депутати різного рівня представляють інтереси місцевих громад на території нашої країни.

Українська правда

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Теми: РНБОкоронавірус
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