Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС затвердили механізм санкцій за порушення прав людини – ЗМІ

Середа, 2 грудня 2020, 17:24

Посли Євросоюзу 2 лютого затвердили механізм санкцій за порушення у сфері прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" режиму санкцій ЄС щодо прав людини. Він буде застосовуватися в усьому світі і щодо державних, і щодо недержавних суб'єктів", - розповів журналіст.

За його словами, механізм почне діяти 10 грудня, але поки що жодні імена чи організації у санкційних списках не фігурують. 

У жовтні Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акту Магнітського у США. 

Передбачається, що новий санкційний механізм допоможе прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі. 

Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборона на в’їзд.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: