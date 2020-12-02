У ЄС затвердили механізм санкцій за порушення прав людини – ЗМІ

Посли Євросоюзу 2 лютого затвердили механізм санкцій за порушення у сфері прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" режиму санкцій ЄС щодо прав людини. Він буде застосовуватися в усьому світі і щодо державних, і щодо недержавних суб'єктів", - розповів журналіст.

За його словами, механізм почне діяти 10 грудня, але поки що жодні імена чи організації у санкційних списках не фігурують.

У жовтні Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акту Магнітського у США.

Передбачається, що новий санкційний механізм допоможе прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі.

Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборона на в’їзд.